MODENA Omicidio Alice Neri. Sì ai funerali dopo quasi tre anni

Via libera ai funerali di Alice Neri. La decisione è stata comunicata ieri in tribunale dalla presidente della corte d’Assise, dottoressa Ester Russo, nel corso del processo per l’omicidio della giovane mamma di Ravarino (Modena): i suoi resti, dopo quasi tre anni, verranno restituiti ai familiari. La donna, 32 anni, fu ammazzata la notte tra il 17 e il 18 novembre del 2022 nelle campagne di Concordia. Neri fu attinta da almeno sette coltellate: l’assassino bruciò poi il suo corpo all’interno dell’auto trovata posteggiata tra due laghetti.

Dichiarata conclusa l’istruttoria dibattimentale, ieri la presidente ha quindi dissequestrato la salma della giovane mamma, a cui potrà ora essere data degna sepoltura. Per l’omicidio volontario della 32enne è alla sbarra il 30enne tunisino Mohamed Gaaloul. Ieri la pubblica accusa, nel corso di una lunga requisitoria ha elencato i diversi elementi a carico dell’imputato, tra cui il dna isolato sul mozzicone di sigaretta rinvenuto sul luogo del delitto, la fuga all’estero ma anche l’olio lubrificante trovato sul borsello del giovane. Nel corso della prossima udienza, finita la requisitoria i pm formuleranno la richiesta di pena.