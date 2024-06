Modena, piace l’esperto Simone Romagnoli

Arriveranno tempi in cui il campo tornerà ad avere il sopravvento su tutto. Ma non è ancora questo, il tempo. Purtroppo o per fortuna l’attesa è lunga, almeno fino al prossimo 11 luglio. Per ora, ogni momento è scandito da voci che si susseguono e sogni di mercato che, per altro, inizia il primo luglio. Capitolo portieri: il Modena avrebbe chiuso il prestito secco di Jacopo Sassi dell’Atalanta, portiere classe 2003, l’anno scorso alla Nex Gen orobica. A questo punto Seculin e Vandelli dovrebbero essere in partenza. Poi il Modena ha sicuramente due nomi caldissimi e che saranno i due acquisti d’esordio di Andrea Catellanii: Thomas Alberti e Mattia Caldara, dei quali abbiamo già raccontato quasi tutto. I due giocatori dovrebbero, numericamente, sostituire Riccio (tornato alla Juventus dopo il prestito annuale) e Manconi, in uscita dal roster d’attaccanti e in direzione Lega Pro.

Ma se è vero (come potrebbe) che pure Cauz sia stato messo nelle condizioni di poter riflettere su eventuali offerte, allora il Modena non perde l’occhio sui difensori del panorama cadetto. Tra questi, da Frosinone segnalano Simone Romagnoli. Profilo esperto (34 anni), 5 campionati vinti (Pescara, Carpi, Empoli, Brescia e ancora Empoli) e un contratto in scadenza in ciociaria nel 2025. Con una proposta biennale, quasi certamente l’ultima della sua carriera, il Modena potrebbe assicurarsi un difensore tra i più navigati, considerando inoltre che il Frosinone ripartirà da un progetto giovane per ritrovare la serie A immediatamente. Profilo esperto è anche quello di Gregoire Defrel ma siamo nella sfera dell’improbabile. Il contratto è a dir poco proibitivo (a Sassuolo sfiorava il milione e mezzo) e, seppur vicino allo svincolo, il francese difficilmente ridimensionerebbe il suo status nonostante anni non proprio esaltanti. Odogwu, del Sudtirol, sembra intenzionato a rimanere a Bolzano. Le voci di un approccio con il Modena erano, più che altro, giunte dalla sponda del calciatore che avrebbe accettato di buon grado il trasferimento ma per i canarini non è mai stata una prima scelta, più per completare il reparto se ce ne fosse stato bisogno. Per concludere, da queste prime battute, si può trarre una riflessione embrionale. Non sarà un mercato semplice, come sempre del resto. L’equazione è ovvia: per i giocatori top vanno messi in campo investimenti massicci (e non è sinonimo di successo spesso), altrimenti servono operazioni intelligenti vicine alla filosofia della guida tecnica.

In tema di ex, da segnalare il passaggio ormai scontato del ds Davide Vaira al Pisa.

Alessandro Troncone