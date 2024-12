Modena-Pisa: Davide Vaira torna da avversario al Braglia

Modena-Pisa di domani, lo abbiamo raccontato in questi giorni, contiene al suo interno mille intrecci ed enormi argomenti di cui trattare. La prima volta di Davide Vaira da avversario, nei panni di direttore sportivo dei toscani, è sicuramente il tema portante sul quale poggia il pomeriggio del Braglia. L’ex ds canarino, intervistato dai colleghi di Canale 50, ha ricordato i momenti emiliani: "Non è una partita come le altre - ha esordito Vaira - sono stato molto bene nelle ultime tre stagioni e abbiamo ottenuto dei bellissimi risultati. Il campionato di serie C, la Supercoppa, abbiamo fatto il record di vittorie consecutive. Sono stati anni positivi e di crescita, io sono stato bene con la città, mi sono sempre sentito rispettato. E mi sono trovato benissimo con la proprietà che devo ringraziare per avermi offerto la possibilità, all’epoca, di assumere l’incarico di direttore sportivo. Sarò sempre riconoscente nei loro confronti, li saluterò volentieri prima del fischio d’inizio ma poi penserò al Pisa, per noi è una tappa del nostro percorso e dovremo provare a fare risultato". Il momento della squadra di Mandelli sembra piuttosto entusiasmante, la vittoria nel derby rappresenterà una miccia per chiudere il 2024 con tutta l’energia e l’ambizione possibile, dimenticando un girone d’andata inizialmente deludente.

Questo, Davide Vaira lo sa bene per aver egli stesso esultato sui granata nella volata alla promozione in B: "Sarà difficile per noi fare risultato, conosco l’ambiente - ha continuato - arrivano da un successo storico, sarà uno stadio carico quello che troveremo. La squadra è forte, quest’anno hanno alzato l’asticella, sono partiti anche loro per essere protagonisti e per lottare per i playoff. Hanno giocatore veramente bravi, con investimenti importanti. Avevano una buona base di partenza perché Palumbo, Gerli, Cauz, Santoro, Battistella sono giocatori bravi per la categoria e, in più, hanno messo dentro Pedro Mendes, Caso e altri calciatori forti. Ecco perché sarà molto difficile". E come, il Modena, affronterà un Pisa lanciatissimo? Probabilmente cambiando poco rispetto al derby. Zaro sta recuperando posizioni su Caldara e sarà questo il vero ballottaggio dell’undici iniziale. Il sistema a tre non è in discussione, interessante capire se potrà essere riproposto Magnino sulla destra considerato lo scarso impiego di Di Pardo e l’infortunio di Ponsi.

