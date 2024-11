Modena rientra con il mal di trasferta. Cosenza temibile, non perde da cinque gare

Per ora, è un tabù. Giocare lontano dal ’Braglia’ sta diventando momento nemico al Modena, a dire il vero lo è stato un po’ per tutto questo complesso anno solare fatto di numeri non troppo esaltanti. Tant’è che per andare a ripescare l’ultima, vera, vittoria in trasferta servirebbe fare un balzo a circa 12 mesi fa e al colpaccio di Catanzaro firmato dal tiro da fuori di Bozhanaj. Poi, c’è stata Lecco ma è inutile ricordare a cosa servisse quella partita, se non per le mere statistiche.

Ora è un tabù perché i canarini non hanno ancora vinto fuori casa e al rientro dalla pausa per le Nazionali saranno ben due le prove esterne consecutive che attendono Mandelli: Cosenza e Mantova. Due scontri diretti, per altro. Dal livello forse un pelo differente, se non altro perché i calabresi non perdono da 5 gare e senza la penalizzazione di 4 punti sarebbero pienamente nei playoff. Mentre quella di Possanzini, neopromossa, ha fatto vedere una filosofia di gioco molto ambiziosa ed affascinante, spesso altalenante. Certo è l’ultima vittoria sulla Cremonese è un chiaro messaggio alle prossime avversarie. Detto questo, per il Modena è un altro momento chiave. La squadra che fu di Bisoli è uscita sconfitta dal Druso di Bolzano, da Reggio nel derby col Sassuolo e dal Picco di La Spezia, ha pareggiato a Frosinone, Cesena e Catanzaro. Nonostante fosse passata in vantaggio in diverse occasioni, la serie di circostanze che poi hanno portato all’esonero di Bisoli non hanno aiutato. Peggio del Modena, nel rendimento esterno, ha fatto solo il Mantova ottenendo appena due punti. Il Modena, fuori casa, segna anche pochino (sei reti) e ne ha incassate dieci.

A Cosenza ci sarà il solito ambiente caldo, la cura Alvini sta progressivamente dando i suoi frutti. Dall’altra parte c’è anche l’ex Strizzolo, impiegato in 9 gare e con un solo gol all’attivo ma è pur sempre ex e di solito, in questi casi, vige anche un po’ di sana scaramanzia.

Nonostante questo bel momento, i numeri pongono una ulteriore curiosità: il Cosenza, invece, viaggia piano in casa con soli due successi su 7 partite giocate. Per gli amanti del betting, potrebbe verificarsi una "X", considerate tutte le statistiche. Vedremo. Al Modena deve interessare anzitutto continuare a fare punti dopo il ritorno alla vittoria con la Carrarese e poi sfatare un tabù che bene non fa al prossimo futuro. Cosenza e Mantova non sono solo due tappe ma due viaggi dai quali trarre, finalmente, la spinta per uscire dalla parte destra della classifica.

Alessandro Troncone