Mohamed resta in cella "Non ha un alibi, Alice uccisa sull’argine forse per un rifiuto"

di Valentina Beltrame E’ finito in carcere per i gravi indizi raccolti dalla Procura a suo carico e lì resta, almeno per il momento, poiché i giudici del tribunale del Riesame hanno smontato tutti i motivi del ricorso presentato dal suo avvocato che ne chiedeva la liberazione. "Alice Neri (la donna trovata carbonizzata in auto a Fossa di Concordia il 18 novembre scorso) ha incontrato in modo fortuito Mohamed Gaaloul, l’ha incautamente fatto salire in auto e lui è l’ultima persona che ha visto la donna viva". Ne sono certi i magistrati motivando il no a tutti i tentativi di scagionare il tunisino, accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere, addotti dall’avvocato Ghini. CAUSA DELLA MORTE. La difesa ipotizza che Alice possa essere morta anche per un mix di alcol e droghe. I giudici ritengono l’idea non verosimile - seppur Alice avesse bevuto parecchi spritz quella sera insieme al collega Marco - poiché una morte non violenta non giustifichebbe l’incendio del corpo, azione ritenuta "spropositata" anche se fosse stato Gaaloul a fornirle la droga. Per i giudici, l’omicidio è avvenuto tra le 4.04 e le 5.09 del 18 novembre quando i due si sarebbero appartati sull’argine del Sabbioncello. "Qui può essere...