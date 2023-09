"Molti guardano Schlein con sussiego. Elly sa che il Pd deve ritrovare la sua gente"

"Elly Schlein viene guardata con un po’ di sussiego". La considerazione è di Pier Luigi Bersani ieri intervistato dalla direttrice di Qn Resto del Carlino Nazione e Giorno Agnese Pini su ’Le sfide della Sinistra italiana nell’Italia odierna’ a chiusura della Festa dell’Unità. "La novità Schlein – ha rimarcato Bersani – viene guardata da molti, anche nel nostro mondo con un po’ di sussiego: il problema di quelli della mia generazione è che faticano a cambiare lente agli occhiali, non si impegnano a evitare lo sguardo di sempre su cose su cose radicalmente nuove. Il giudizio su Schlein è un giudizio dall’alto". Schlein invece per Bersani ha capito due cose fondamentali: "Primo, il Pd deve riconnettersi alla sua gente; secondo, deve organizzare un campo dell’alternanza. Di sicuro lo snobismo nei confronti della segretaria è legata anche al fatto che sia una giovane donna. Lo è anche Meloni, certo, ma il suo modo di porsi ricorda il maschio ex missino".