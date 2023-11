Muore in auto a 24 anni. Si ribalta in via Contrada. Addio a Christian Epicoco

I motori erano la sua passione: lo scorso anno aveva partecipato entusiasta allo StreetRunnersModena: ritrovi pubblici organizzati in zona Torrazzi per gli amanti dei bolidi. Eppure martedì quel viaggio al volante della sua Fiat Punto lo ha ‘tradito’. Ancora una giovanissima vittima della strada nella nostra città. A perdere la vita, martedì sera intorno alle 22 è stato il 24enne Christian Epicoco, residente in città, non distante dal luogo della tragedia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta nell’immediatezza sul posto, il 24enne ha perso improvvisamente il controllo della vettura mentre percorreva via Contrada, diretto verso il centro cittadino. Giunto all’altezza del civico 238, infatti, la Punto ha perso aderenza sulla carreggiata e si è cappottata più volte, finendo la corsa contro la recinzione di un’abitazione situata ai margini della carreggiata. Il corpo del giovane è stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo e proiettato ad una decina di metri dal luogo del tremendo impatto. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto con automedica e ambulanza, purtroppo, per Christian non c’era più nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto violentissimo con la recinzione. Sul posto, per porre in sicurezza il mezzo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e, poco dopo, i genitori della vittima che si sono trovati dinanzi ad una scena straziante. L’incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio con via Campestre ed i primi ad allertare i soccorsi sono stati i proprietari dell’abitazione, che hanno udito il tremendo boato e sono subito accorsi all’esterno. Ad effettuare i rilievi sono stati gli agenti della polizia locale che hanno ora avviato le indagini per risalire alla dinamica dell’ennesimo incidente mortale.Al fine di far luce sulle cause che hanno portato il 24enne a perdere il controllo del mezzo, saranno analizzati anche i filmati delle telecamere di video-sorveglianza comunali collocate in strada Contrada. Per permettere lo svolgimento dei rilievi è stato necessario chiudere alla circolazione per circa un’ora il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente. Sconvolti gli amici del 24enne che hanno postato commenti di dolore e cordoglio sui social. La salma del 24enne è stata trasferita in medicina legale a Modena dove probabilmente sarà disposta l’autopsia.