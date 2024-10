Nella trasferta in Svezia. Fabio Canalini sale sul podio

Splendida prestazione del judoka sassolese Fabio Canalini del Judo club Sassuolo che in trasferta con la società modenese Ju st Do a Skurup, in Svezia, vicino a Malmoe si è fatto onore al trofeo Wemmenhogs conquistando un pregevolissimo terzo posto finale nella categoria cadetti fino a 60 chilogrammi. E addirittura ha migliorato se stesso conquistando un secondo posto, sempre nella categoria 60 kg., ma questa volta negli junior, ovvero la categoria superiore, per età, alla sua. Il tutto al termine di cinque tiratissimi combattimenti. Grande soddisfazione per il sodalizio sassolese e per i maestri Giancarlo Casolari e Matteo Martinelli, che lo ha accompagnato in questa importante trasferta.