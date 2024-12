Neve e impianti aperti, ma disagi sulle strade

I due opposti volti dell’inverno ieri mattina in Appennino: da un lato i disagi (soprattutto alla circolazione) e dall’altro la soddisfazione degli operatori turistici in vista del Natale. Dopo una notte di piogge intense, all’alba di ieri la neve è caduta fino al primo pomeriggio sulla fascia appenninica sin sotto i 600 metri di Pavullo, superando i 25 cm di manto fresco in quota. Segnalati disagi alla circolazione automobilistica: sulla nuova Estense tra Serramazzoni e Pavullo, traffico bloccato a Pavullo zona Ceramiche a S.Antonio, camion fermi a Casa Bosi, sulla Sestola-Fanano ecc., difficoltà alle auto di chi ancora non si è adeguato all’obbligo degli pneumatici da neve (o catene a bordo). Il peso della neve bagnata ha provocato anche brevi black-out, in maniera molto più limitata che la scorsa settimana. Il rialzo termico dei giorni scorso aveva preoccupato gli operatori turistici, rassicurati ora sia dalla neve fresca che dalle previsioni meteo che da oggi indicano sole e temperature fredde, così da garantire buona sciabilità per le feste natalizie. Luciano Magnani del Consorzio invernale del Cimone: "I 20 centimetri di neve fresca si sono aggiunti ai 60 preesistenti su tutte le piste. Ora, col ritorno del sole e temperature nella media stagionale, si potrà tornare a provare – dopo tanto tempo – le emozioni di sciare sulla neve fresca". Aperte le stazioni di Passo del Lupo e Lago Ninfa (Sestola), Cimoncino (Fanano) e Polle (Riolunato). Tutto aperto alle Piane di Mocogno per fondo, discesa e giochi sulla neve: "Siamo pronti – dicono– a condividere un’altra bellissima opportunità per vivere al meglio il periodo delle feste qui alle Piane, con tante sorprese che abbiamo in serbo". Alcune novità sono annunciate anche dal Centro Fondo Boscoreale, Scuola sci Boscoreale e Noleggio a Piandelagotti con oltre mezzo metro di neve. A S.Annapelago aperta la pista di sci nordico in paese ‘Stadio del Fondo’. Per le escursioni sulla neve, aperta la strada per il lago Santo modenese (1501 metri di quota) dalla superficie ghiacciata ed innevata. Spartineve all’opera ieri su tutte le strade statali, provinciali e comunali; dal pomeriggio in azione i mezzi spargisale. I tecnici della rete stradale provinciali raccomandano prudenza per chi si mette alla guida per possibili tratti ghiacciati. I mezzi spargisale della Provincia sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà dell’ente, oltre a 14 mezzi "combinati".

Giuliano Pasquesi