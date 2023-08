Nidi a Formigine: Open-Day e Inaugurazioni per i Bambini

Con l’arrivo di settembre i nidi si preparano ad aprire nuovamente le loro porte ai più piccoli. Per festeggiare il rientro dalla pausa estiva, mattinata di benvenuto che coinvolgerà tutti i nidi del territorio venerdì 1 settembre dalle 9.30 alle 11.30.

Le attività ricominceranno lunedì 4 settembre dalle ore 7.30 alle 13.30. Poi da giovedì il servizio riprenderà regolarmente secondo le diverse tipologie: full time dalle 8 alle 16.15 o part-time dalle 8 alle 12.40. "I nidi – dichiara il vicesindaco con delega a Formigine Città dei Bambini Simona Sarracino – sono servizi fondamentali sia per i bambini che per le famiglie. È per questo che come Comune siamo da tempo al lavoro per ampliare questa offerta formativa, consci che i posti non sono ancora sufficienti a soddisfare le tante domande. In questa direzione è andata l’inaugurazione, lo scorso anno, del nido Peter Pan che ha ampliato il polo per l’infanzia Barbolini-Ginzburg e sempre nella stessa va quella del nido Colibrì, nuovo spazio attivo da quest’anno scolastico in via S. Onofrio. Il taglio del nastro è in programma sabato 23 settembre alle 16.30. Il prossimo anno riaprirà poi il nido Alice a Corlo, attualmente in fase di ristrutturazione nell’ambito dei lavori della scuola primaria Don Mazzoni. Inoltre – spiega –, nei prossimi mesi aumenteremo il numero di posti convenzionati grazie ai fondi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna".