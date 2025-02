"No all’agrivoltaico, salviamo i nostri campi"

"No all’agrivoltaico delle multinazionali tra Carpi e Novi". Il Comitato Carpi per la Giustizia Climatica e Sociale, in vista della decisione del Consiglio comunale di giovedì sul progetto agrivoltaico di Cascinetto, (circa 30 ettari di pannelli fotovoltaici su suolo fertile), prende posizione: "Sì alle energie rinnovabili, vogliamo un futuro verde. No al consumo di suolo e al sacrificio dei nostri campi agricoli!". E annuncia un presidio: giovedì, dalle 17.30, "saremo presenti per una mobilitazione pacifica davanti al municipio. Uniamoci per supportare una scelta davvero sostenibile, quella che garantisce un futuro sicuro per il territorio e la salute dei cittadini". Spiegano dal Comitato: "Non avversiamo il progresso tecnologico, anzi; riconosciamo l’urgenza della transizione energetica, fondamentale per contrastare i cambiamenti climatici e per garantire la salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente. Ma la vera sostenibilità non si costruisce consumando ulteriore suolo, deturpando il paesaggio e minacciando la biodiversità. Esistono alternative concrete e rispettose del territorio. Utilizziamo aree già cementificate e compromesse: i tetti dei capannoni, i parcheggi, le aree dismesse, aspettano solo di essere trasformati in fonti di energia pulita. Questa è la vera scelta lungimirante e non accettiamo più rimpalli di responsabilità".