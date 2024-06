No(Made), la mostra di Loschi

"Sono un artista modenese, ‘operatore dell’inutile’, internazionale. Così Fabrizio Loschi (foto) esordisce parlando della sua mostra, in corso al palazzo dei Principi di Correggio. "Ho voluto intitolare questa esposizione con un gioco di parole, ’No(Made)’, proprio per sottolineare il fatto che ho avuto una vita nomade. Io sono un modenese che ha girato l’Europa, che ha vissuto a Barcellona così come a Sassuolo, Castelfranco Emilia, Savigno, cercando di prendere il meglio da tutti i luoghi in cui è stato. A Correggio, per amore, ho vissuto la prima esperienza di stanzialità". Una condizione che ha influito positivamente sulla creatività dell’artista: questo è, infatti, il periodo dei blu, per i suoi dipinti, del primo approccio con le fonderie, riguardo alla scultura, e della comparsa del ‘cavaliere’, uno dei punti fissi della grammatica espressiva di Loschi. La mostra raccoglie opere di grande interesse.

c.b.