Non doveva avvicinarsi. Arrestato un 38enne

Era sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla vittima. Lunedì, però, mentre si trovava in auto con i figli ha arrestato l’auto mentre la moglie attraversava la strada, mandandole un bacio. La donna lo ha ripreso con il telefonino e, nel frattempo, ha chiamato i carabinieri e l’indagato, un 38enne accusato di stalking, è stato arrestato.

È scattato infatti il codice rosso avendo l’indagato violato il provvedimento. Ieri, nel corso dell’udienza per direttissima, il giudice non ha applicato nei confronti del 38enne misure cautelari: il legale che lo rappresenta ha chiesto i termini a difesa e l’uomo sarà successivamente giudicato con rito abbreviato. La vicenda rientra nel contesto di una difficile situazione familiare in cui ci sono di mezzo anche i minori.

L’arrestato ha sostenuto di essersi ‘imbattuto’ casualmente nella moglie – da cui si sta separando – mentre la donna percorreva una strada a Formigine. La vittima, però, ha dichiarato di aver ‘incrociato’ il coniuge anche qualche giorno fa e di essere stata, in quel frangente, minacciata. L’uomo ora affronterà il processo con questi ulteriori episodi a suo carico.

Intanto ieri è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stalking un 50enne modenese accusato di aver a lungo perseguitato la ex fidanzata, una donna colombiana di 37 anni. Le denunce, nei confronti dell’imputato, sono scattate nel 2023 ma successivamente la coppia si è riappacificata.

La procura aveva inizialmente contestato all’uomo il reato di maltrattamenti in famiglia e nei suoi confronti il Gip aveva emesso il provvedimento di divieto di avvicinamento alla 37enne che, per problemi di dipendenza, era seguita dal Sert. Successivamente la presunta vittima – che non si è costituita parte offesa nel procedimento – si era riavvicinata all’ex. L’uomo è stato comunque rinviato a giudizio per stalking a seguito di numerosi episodi di persecuzione nei confronti della convivente.

v.r.