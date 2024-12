Note classiche anche al Carani. Festa sul palcoscenico ritrovato

Grandi pagine classiche accompagneranno il pomeriggio di Capodanno anche a Sassuolo, nell’evento speciale di domani alle 17 al ritrovato teatro Carani. Il maestro Armando Saielli dirigerà un concerto per invitare ad aprire l’anno in armonia. Alla ribata saranno il violinista Neri Grassini, il clarinettista Stefano Borghi, la flautista Veronica Rodella e il pianoforte Marco Bedetti che suonerà anche a quattro mani con Cristina Covezzi. Le parti vocali saranno affidate al soprano Valentina Medici, al mezzosoprano Valentina Vanini e al tenore Luca Favaron. Sul palcoscenico anche la storica Corale Puccini, che di recente è stata protagonista anche degli applauditi concerti natalizi a Sassuolo e Modena, in collaborazione con l’Accademia Filarmonica di Sassuolo. E per rendere ancora più spettacolare il Capodanno in musica, si ammireranno anche le evoluzioni di Armonia Art Academy.

Il programma del concerto spazierà dai Cinque pezzi per violino, clarinetto e pianoforte di Šostakovic al "Liebeslieder-Walzer" op. 52 di Brahms, proponendo anche l’affascinante "Casta diva" dalla "Norma" di Bellini, e la frizzante "Lippen schweigen" (che in italiano conosciamo come "Tace il labbro") da "La vedova allegra" di Lehár, fino a "Musica proibita" di Gastaldon, per concludere con il brindisi più famoso della lirica, "Libiamo ne’ lieti calici" da "La traviata" di Verdi.

Il mese di gennaio al teatro Carani porterà numerosi nuovi appuntamenti: fra gli altri, il 9 gennaio "Magnifica presenza", adattamento scenico di uno dei successi cinematografici di Ferzan Ozpetek, e domenica 12 gennaio Rita Pavone che "A muso duro" ripercorrerà 60 anni di carriera insieme a Carlo Massarini. E sabato 18, "The Beatles Legend", lo spettacolo multimediale dei The Beatbox che celebra la straordinaria carriera del leggendario quartetto di Liverpool.

s.m.