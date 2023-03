Note regali con Sir Pappano E una sontuosa Passione

Direttore musicale dell’Accademia di Santa Cecilia, music director del Covent Garden di Londra, Sir Antonio Pappano (nella foto) condurrà anche l’orchestra dell’incoronazione di Re Carlo, il 6 maggio a Londra: domenica 26 alle 17 al teatro Comunale di Carpi sarà protagonista di un concerto d’eccezione, affiancando al pianoforte il violoncellista Luigi Piovano nella Sonata n. 1 in mi minore op. 38 di Brahms e nella Sonata in sol minore op. 19 di Rachmaninov. Sempre domenica pomeriggio alle 17.30 al Comunale di Modena l’Orchestra barocca e il Coro da camera di Stoccarda, diretti da Frieder Bernius, eseguiranno la "Passione secondo Matteo" di Bach, mentre alle 17 alla chiesa del Voto Daniele Bononcini dirigerò la Schola Gregoriana nella "Messa della Madonna" di Frescobaldi, e alle 21 al San Rocco di Carpi l’ensemble strumentale del Vecchi Tonelli diretto da Fabio Sperandio con Markus Placci violino solista.

Quattro appuntamenti anche per sabato 25: alle 17.30 al teatro Tempio i pianisti Marcos Madrigal e Alessandro Stella in un concerto a quattro mani, poi in serata all’Hangar Rosso Tiepido (con gli Amici della musica) il violoncello di Erica Piccotti col pianoforte di Matteo Fossi, al teatro Michelangelo "La voce del padrone", omaggio a Franco Battiato, e al teatro Facchini di Medolla (per la rassegna jazz "Crossroads") Karima "No filter".

