Nuovi ncontri al Caffè Filosofico

Savignano sul Panaro si prepara a un nuovo ciclo di incontri con il ritorno del "Caffè filosofico itinerante", un’iniziativa dell’associazione culturale Ponte Alto – Giuseppe Graziosi di Savignano e dell’università della libera età "Natalia Ginzburg" di Vignola, con il patrocinio del Comune di Savignano sul Panaro. Il prossimo appuntamento è in programma per sabato alle 15,30 nella sala civica "Puglisi" di via Natalino Marchi 190, a Mulino. Il tema scelto per questo appuntamento è: "Quando lasciare andare. Distaccarsi da cose o persone, essere consapevoli che la vita continua ugualmente". "Per partecipare – spiegano gli organizzatori – non sono necessarie conoscenze filosofiche specifiche".

Seguiranno altri incontri a tema ogni mese del Caffè Filosofico. La partecipazione è sempre libera e gratuita, aperta a tutti gli interessati. Per ulteriori informazioni si può contattare lo 059 764199.

m. ped.