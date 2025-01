Nuovo studio sull’epilessia. Svelate le correlazioni con le malattie degenerative

Il ruolo dell’epilessia come precursore di malattie degenerative, in particolare l’Alzheimer, è oggetto dello studio promosso e condotto dal Centro Epilessia e il Centro di Neurologia Cognitiva dell’ospedale di Baggiovara e pubblicato sull’ultimo numero della prestigiosa rivista Brain. Lo studio ha dimostrato che l’epilessia del lobo temporale nell’anziano non rappresenta necessariamente un fattore di rischio intrinseco per lo sviluppo di una demenza come la malattia di Alzheimer. Tuttavia, resta fondamentale approfondire ulteriormente la caratterizzazione fenotipica di questa forma di epilessia. L’articolo è stato firmato dalla dottoressa Alice Ballerini, Ricercatrice Postdoc, dai professori Stefano Meletti, Giovanna Zamboni, e Anna Elisabetta Vaudano.

Lo studio ha analizzato un gruppo di 52 pazienti con epilessia del lobo temporale ad esordio nell’anziano. Dopo una rigorosa caratterizzazione clinica, i pazienti sono stati inclusi nella ricerca, che ha approfondito lo studio dei biomarcatori liquorali per la malattia di Alzheimer, il deterioramento cognitivo e l’imaging avanzato tramite risonanza magnetica strutturale cerebrale. Il gruppo di pazienti co è stato confrontato con due popolazioni di controllo: una composta da volontari sani di pari età e l’altra da pazienti con disturbo cognitivo lieve, seguiti presso la clinica di neurologia cognitiva. "I nostri risultati – ha spiegato il prof. Stefano Meletti, corresponding author dello studio e Responsabile Centro Epilessia dell’ospedale di Baggiovara – sono alquanto innovativi rispetto alle evidenze precedenti. Abbiamo dimostrato che nei pazienti con epilessia i biomarcatori liquorali per l’ Alzheimer erano normali. Questi pazienti, inoltre, hanno evidenziato un quadro cognitivo integro, assenza di atrofia cortico-sottocorticale e una morfometria cerebrale sovrapponibile a quella dei soggetti sani. Al contrario, i pazienti con Mci, inclusi quelli senza alterazioni liquorali indicative di Alzheimer, presentavano profili cerebrali significativamente differenti rispetto ai pazienti con epilessia temporale dell’anziano".

I risultati dello studio sono stati presentati al congresso American Epilepsy Society (dicembre 2024, Los Angeles). Considerato l’interesse scientifico e i promettenti risultati preliminari, il Gruppo Epilessia ha recentemente ottenuto un finanziamento dalla Fondazione Lice (Lega Italiana Contro l’Epilessia), sotto la guida di Anna Elisabetta Vaudano, per approfondire e validare i risultati dello studio pubblicato mediante l’analisi longitudinale di un campione più ampio di pazienti.