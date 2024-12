"Obiettivo: battere Milano e superarla in classifica"

Tornato tra i migliori in campo, mvp dell’incontro accanto ad Anzani, Vlad Davyskiba si gode il tanto agognato ritorno senza però esagerare in previsioni o mettersi davanti ad altri nelle gerarchie di una squadra ancora in costruzione. "Dobbiamo essere tutti pronti nel momento del bisogno", sentenzia il martello bielorusso, che a Taranto ha tenuto fede a questo impegno attaccando con l’83%, mettendo a segno alcune battute decisive e risultando determinante per la vittoria finale, subentrando dal terzo parziale. Un match, quello in Puglia, che ha portato in dote la qualificazione alla Coppa Italia e la possibilità di giocarsi la sesta posizione nello scontro diretto con Milano domenica, un’occasione unica per avere un piazzamento che garantisce speranze molto maggiori di qualificarsi alla Final Four.

Davyskiba, partiamo dal traguardo raggiunto a Taranto. Soddisfatti?

"Siamo molto contenti di esserci qualificati alla Coppa Italia, era uno dei nostri primi obiettivi ma continuiamo comunque a lavorare per salire il più in alto possibile in classifica e ottenere i risultati migliori, anche nella coppa".

E domenica con Milano l’obiettivo è vincere di nuovo per scavalcarli?

"Vincere con Milano è un altro nostro obiettivo, certo, perché di fatto è uno spareggio per arrivare sesti o settimi. Sappiamo che per gli abbinamenti sarebbe molto meglio superare l’Allianz in classifica, per questo daremo il massimo che abbiamo".

Che partita si aspetta contro l’Allianz?

"Con Milano mi aspetto un match tosto, sappiamo che i lombardi giocano sempre bene e la battaglia di battuta e ricezione con loro è tosta, sarà il cardine che deciderà l’incontro. Non ci sentiamo favoriti però, siamo sfidanti di una squadra che in questo momento è sopra di noi".

Lei invece come sta? Il peggio è alle spalle?

"L’infortunio è superato, sto molto bene e ho superato tutti i problemi che ho avuto. Devo dimostrare in campo, oggi, il mio valore per guadagnarmi sempre più la possibilità di giocare".

Anche perché coach Giuliani vi alterna molto in campo, non è facile conquistarsi il posto?

"Giuliani sta facendo il suo, coi cambi e con le scelte. Noi schiacciatori dobbiamo, dall’altra parte, dimostrare di essere pronti a dare il nostro contributo sempre, in ogni momento. Qualcuno di noi può avere delle difficoltà in campo, affrontare giornate meno belle rispetto ad altre, chi entra deve aiutare la squadra a fare risultato in ogni modo, questa può essere la nostra forza".

Alessandro Trebbi