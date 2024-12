Oggi inaugurazione del percorso di ciclismo off road

Inaugura oggi alle 14,30, a Tabina di Formigine, il nuovo percorso protetto per il ciclismo off-road. Un circuito di 1200 metri, realizzato nel progetto di riqualificazione di una ex cava confiscata alla criminalità organizzata, che ha visto un primo step con la piantumazione del bosco e del vigneto finanziato da Ferrari Spa e la collaborazione della Fondazione Orione 80 ed il sostegno della Fondazione di Modena attraverso il Bando Personae 2024. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Formigine Elisa Parenti, il Parlamentare europeo Stefano Bonaccini e Alessandro Chiarpotto, Head of infrastructures di Ferrari Spa.