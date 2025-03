Oggi l’addio a Francesco Righi

Si svolgeranno oggi alle 14.45, nella chiesa di Rovereto, le esequie di Francesco Righi, il 43enne che venerdì scorso ha perso la vita in un incidente, mentre percorreva via Chiesa Sud a bordo della sua auto. Il corteo partita alle 14.30 da via Petrarca, 10/b, e dopo la messa proseguirà per il cimitero locale per la sepoltura. Tre le comunità che piangono la sua improvvisa e tragica scomparsa, Rovereto, dove Francesco è nato e risiedeva, Carpi, dove vivono i suoi figli Victoria e Luca e la ex compagna Federica e Limidi di Soliera dove Francesco lavorava alla Aqseptence Group Carpi.