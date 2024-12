Omaggio ai dipendenti in pensione: "Grazie per il vostro impegno"

"Grazie per tutto il vostro lavoro, per l’impegno e il servizio alla nostra Modena".

Con queste parole il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, come da tradizione, ha ricevuto e ringraziato a nome della comunità, i dipendenti comunali che nel corso del 2024 sono andati in pensione prestando la propria attività per il Comune di Modena.

All’incontro, nella sala del Consiglio comunale di ieri erano presenti anche il presidente del Consiglio Antonio Carpentieri e l’assessore al Personale Vittorio Molinari e vi ha partecipato una rappresentanza dei 54 operatori che lo scorso anno hanno lasciato il servizio.

Nel suo intervento, il presidente Carpentieri ha voluto evidenziare il valore dell’iniziativa svolta all’interno dell’aula consiliare, simbolo della comunità riconoscente del "servizio" svolto: "Uso volutamente la parola servire perché il vostro non era solo un lavoro ma anche un vero e proprio servizio, per garantire il buon funzionamento della nostra comunità e per rendere la nostra città un luogo migliore".

I 54 dipendenti pensionati del 2024, di cui 34 donne, provengono da vari settori dell’Amministrazione comunale: Servizi Sociali (9 operatori), Istruzione (7 operatori), Cultura (6), Polizia locale (6), Servizi demografici (4), Ambiente (3), Lavori pubblici (3), Ragioneria (3), ufficio Sport (3), Personale (3), Pianificazione territoriale (2), ufficio Comunicazione, ufficio Rappresentanza, Patrimonio, segreteria Presidente del Consiglio, ufficio Supporto ai consiglieri.

A ciascun ex dipendente, di cui è stato letto il nome in aula, è stata donata una cartellina con alcune stampe della Modena del passato.