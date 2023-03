Open day al canile intercomunale di via Nonantolana

Open day pasquale al Canile intercomunale di Modena che domani, dalle 11 alle 17, accoglierà tutte le persone interessate a visitare la struttura di via Nonantolana 1219 e a conoscere gli ospiti a quattro zampe in cerca di una famiglia e di una casa. I gestori della cooperativa sociale Caleidos e del gruppo Argo, operatori e volontari saranno a disposizione dei visitatori per fornire a chi fosse interessato a un’adozione tutte le informazioni necessarie. Nel corso della giornata, promossa dall’Ufficio diritti animali del Comune di Modena, sarà anche possibile acquistare uova di Pasqua, colombe, piantine e gadget. Il ricavato della vendita sarà interamente utilizzato a favore dei cani che vivono nella struttura.

Il canile intercomunale di Modena serve anche i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco, Castelnuovo, Nonantola e Soliera. La struttura è aperta il lunedì, martedì e giovedì dalle 10 alle 13; il mercoledì dalle 11 alle 15; il sabato e la domenica dalle 10 alle 15. Per informazioni: 059 8635178 (negli orari di apertura).