Operatori della moda, ecco il corso

Imparare i processi che portano alla realizzazione di un capo di abbigliamento, dalla realizzazione del cartamodello alla confezione del capo, utilizzando macchine industriali per la confezione e in conformità con le schede tecniche prodotto: questi gli obiettivi del nuovo corso di formazione tecnica per operatori del settore della moda che realizzato da ForModena con il sostegno di Carpi Fashion System, prenderà avvio martedì a Carpi, in via Marx 131/c. La durata complessiva sarà di 50 ore, e le lezioni si svolgeranno in presenza il martedì e il giovedì dalle 19 alle 22.