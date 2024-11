"Ora servono più incentivi"

"Modena sta diventando sempre di più una città turistica e noi offrendo prodotti tipici della cucina emiliana possiamo dire che lavorativamente rimaniamo abbastanza costanti – è il commento di Giuseppe Pierro, titolare del locale ’Sosta emiliana’ con Marcello Nicolini –. Sotto al periodo natalizio notiamo un piccolo calo di clienti perchè le persone iniziano a risparmiare per via dei regali, ma ci difendiamo bene. L’aumento delle bollette e le spese fisse sono un bel problema, penso ci sia bisogno di incentivi economici e di abbassare la tassazione per quanto riguarda lo stipendio e le spese del locale. Durante il giorno non riscontriamo troppi problemi di sicurezza ma verso sera inizia a diventare pericoloso girare, soprattutto per delle ragazze".