Paese in lutto per l’ultimo saluto a Davide Dignatici

Sarà dato oggi alle 15 nella chiesa di Monchio l’ultimo saluto a Davide Dignatici, il 32 deceduto nella notte tra venerdì e sabato nell’incendio del suo appartamento in via Toscanini a Modena. Ieri la salma, dopo l’autopsia effettuata per chiarire le cause della morte, è stata rilasciata dalla Medicina legale. A Monchio di Palagano Davide conservava la famiglia materna e gli amici, con i quali era sempre rimasto in contatto. Si era trasferito da piccolo a Modena, frequentando prima il liceo scientifico, poi riuscendo ad entrare nell’Accademia Militare, mostrando grande forza e determinazione. Aveva ricoperto il ruolo di capitano nell’esercito, per poi lasciare il mondo militare ed iniziare a lavorare per conto di una azienda di Castellarano. La scomparsa di Davide ha colpito fortemente l’intera comunità palaganese. "Era un ragazzo determinato e che stava costruendo la sua vita da solo - aveva raccontato la zia Patrizia Dignatici -. Tutti gli volevano bene, aveva un modo positivo di approcciarsi alla quotidianità e una generosità incredibile".

r.p.