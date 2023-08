Paolo Belli con i ‘miti’ E l’arpa accarezza l’alba

Con la sua energica big band, Paolo Belli (nella foto) sabato 12 farà tappa alla festa Aseop di Monteobizzo di Pavullo. Sullo stesso palco, domenica 13 Radiostella porterà i ‘miti’ degli anni ‘70 e ‘80, Ivan Cattaneo, i Rockets, Jo Squillo e Sandy Marton, con la conduzione di Andrea Barbi. Ci accompagnerà "Dall’opera al musical" il concerto diretto dal maestro Stefano Seghedoni, con le voci di Iwona Tober e Julia Szarlinska, in programma mercoledì 9 al chiostro di San Pietro, per iniziativa del Salotto culturale. Avvicinandoci ormai a Ferragosto, la settimana musicale fiorirà soprattutto in Appennino. Per la rassegna "Note e arte nel Romanico", l’arpista Davide Burani sarà protagonista di due concerti, "Vergin tutto amor", mercoledì 9 alle 19 in chiesa a Pievepelago, con il soprano Paola Sanguinetti e la violoncellista Maria Cecilia Berioli, poi "Elegie e fantasie" venerdì 11 a Fiumalbo con il violinista Marco Ligas.

Sono ben otto gli appuntamenti di "Armoniosamente": nel ricco carnet citiamo il concerto all’alba con l’arpista Morgana Rudan, domenica 13 alle 7 all’oratorio di San Rocco di Montetortore di Zocca. In più i "Calici di stelle" giovedì 10 a Villa Marchesi di Ravarino con il soprano Tania Bussi e il quartetto d’archi L’Estro Armonico. E ai Giardini di Finale giovedi 10 Spingi Gonzales e venerdì 11 il soul blues funky del Whole Tone Trio.

s. m.