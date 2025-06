Passaporto turistico, al via i primi timbri

Sono già centinai i ‘timbri’ sui Passaporti Turistici dell’Appennino Modenese, l’iniziativa estate-autunno 2025 che unisce scoperta del territorio, promozione sostenibile e coinvolgimento attivo dei viaggiatori. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il progetto si è rinnovato ed ora è attivo in 24 località, coprendo per la prima volta tutti i Comuni dell’Appennino Modenese. Il funzionamento è semplice e alla portata di tutti: il Passaporto può essere acquistato al costo simbolico di 2 euro presso gli Uffici informazione e accoglienza turistica di Sestola, Modena, Castelvetro, Maranello e in altri punti informativi in Appennino. "Una volta in mano -dicono i promotori- non resta che partire alla scoperta delle località indicate. In ciascuna tappa è possibile ottenere un timbro ufficiale presso i punti ristoro segnalati, collezionando così grafiche esclusive ispirate alle peculiarità del luogo visitato".

Le località presenti nel passaporto offrono una panoramica della varietà e bellezza del crinale modenese: Lago Scaffaiolo, Passo della Croce Arcana, Cimoncino, Cascate del Doccione, Pian del Falco, Lago della Ninfa, Passo del Lupo, Pian Cavallaro, Passo Cento Croci, Le Polle, Piane di Mocogno, Capanne Celtiche, S.Annapelago, Lago Santo, San Pellegrino in Alpe, Monte Cervarola, Parco Monte Santa Giulia, Riserva Naturale di Sassoguidano, Parco dei Sassi di Roccamalatina, Ponte d’Ercole e le Cascate del Bucamante. Da quest’anno sono state aggiunte: le Ofioliti del Monte Calvario e Poggio Medola (comune di Montefiorino), Sassomorello (Prignano), Monte Terminale e la Linea Gotica (Montese).

Il nuovo sistema premiante introduce tre soglie di traguardo: al raggiungimento di 8, 16 e 24 timbri, i partecipanti avranno diritto a ricevere un gadget in omaggio, pensato per accompagnare chi ama vivere l’Appennino a passo lento e in tutte le stagioni.

