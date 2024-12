Passo indietro per la Roadhouse Vignola. La Wampgroup Cavezzo vince il big match con Rimini

Questi i risultati delle squadre modenesi di basket militanti nelle categorie minors.

Serie C Netto passo indietro per la Roadhouse Vignola (Torricelli R. 20, Bussoli 15, Cappelli 13), che esce sconfitta dal campo di BSL San Lazzaro per 77-66. Dopo 15’ belli messi in campo dai giallo-neri, l’inerzia sembra prendere la via modenese (19-39), ma un black-out totale permette ai padroni di casa di prendere coraggio e rientrare prepotentemente in gara (-5 alla pausa). Nel secondo tempo il copione non cambia, con San Lazzaro che corre bene in transizione trovando lei, stavolta, la doppia cifra di margine. Vignola ha un’ultima reazione (-2), ma BSL dà, nel finale, il colpo decisivo per il +11. Divisione Regionale 1: torna a vincere la Ottica Amidei Castelfranco (Lorusso 26, Tomesani 16), che batte 65-56 Basketreggio. Dopo un primo quarto "horror" (12-22), Castelfranco rientra timidamente prima della pausa, salvo poi cambiare totalmente volto nel secondo tempo: la difesa sale di giri, e l’attacco è sapientemente guidato dal duo Lorusso-Tomesani, ben supportati dalla regìa di Coslovi. Tutto ciò sfocia nel parziale di 37-21 con il quale i bianco-verdi ottengono il quarto sigillo stagionale. Da segnalare i primi 2 punti, in maglia Ottica Amidei, per Marco Betti, giocatore arrivato settimana scorsa dalla SPV Vignola. Successo anche per Modena Basket (Guardasoni M. 14, Mengozzi 12, Nasuti 11), corsara 59-69 a Reggiolo. Sconfitta, invece, per PT Medolla (Vivarelli 13, Galeotti e Mattioli 10), con la Vis Persiceto che fa valere il fattore campo imponendosi 81-67.

Serie B femminile La Wamgroup Cavezzo (Verona 21, Togliani 12, Bernardoni 11) non tradisce le aspettative, e vince 70-58 il primo grande test di alta classifica contro Rimini. Verona e Togliani danno la scossa in avvio, che vale il 21-13 della prima sirena e la successiva doppia cifra di margine guadagnata alla pausa. Sul finire di terza frazione, però, le romagnole si caricano a dovere impattando il match a quota 49, prima della tripla di Togliani. Nell’ultimo, e decisivo, quarto Cavezzo torna a sovrastare le viaggianti (18-9 di break), le quali sono costrette ad issare bandiera bianca. Referto rosa anche per le Basketball Sisters Piumazzo (Tumeo 13, Koral 12, Giuseppone 10), che sbancano 42-70 il campo della Libertas Forlì.