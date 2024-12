Paura per un fuga di gas. Evacuate 25 persone. Chiamati i vigili del fuoco

Paura ieri per una fuga di gas a Monteombraro, in un edificio della strada provinciale 25, A scopo precauzionale sono state fatte evacuare le abitazioni, 25 persone coinvolte. L’episodio ha fatto scattare immediatamente l’allarme, con le autorità che hanno deciso di adottare misure precauzionali per garantire la sicurezza degli abitanti della zona. Le abitazioni vicine al luogo dell’incidente sono state evacuate, coinvolgendo un totale di 25 persone, che sono state fatte allontanare per evitare qualsiasi rischio di esposizione ai gas. Sono stati chiamati i vigili del fuoco per gestire la situazione e a mettere in sicurezza l’area. Tuttavia, il loro intervento diretto non si è rivelato necessario, poiché gli operatori della società responsabile dell’allacciamento sono giunti poco dopo e si sono occupati di riparare il guasto in tempi brevi.Le famiglie evacuate sono state poi autorizzate a rientrare nelle proprie abitazioni, e fortunatamente non si sono registrati intossicati o feriti.