Pavullo prende sempre più quota. Un trofeo per il campionato di volo

La ventiduesima edizione del Campionato Europeo di Volo acrobatico FAI che si è svolta all’Aeroporto Pavullo lo scorso settembre è stato un successo e ieri è arrivato il prestigioso riconoscimento dalla Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) con la concessione del trofeo di miglior organizzatore del 2023. La consegna è avvenuta a Londra nelle mani del direttore di gara, Maurizio Costa, che subito ha fatto rimbalzare la notizia a Roberto Gianaroli, presidente dell’Aeroclub Pavullo. "Rinnovo i miei più sentiti ringraziamenti – ha detto – a tutti coloro che mi hanno supportato nell’organizzazione e svolgimento dei campionati europei di Pavullo". "Il premio arriverà a Pavullo – è il commento di Gianaroli –. É il risultato di un lavoro di squadra, svolto dagli uomini dell’aeroporto, ma anche da tutte le istituzioni e da Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, che ha sostenuto e sviluppato il nostro aeroporto. Senza l’attività di Enac questi risultati non si sarebbero raggiunti. Il merito di essere riconosciuti primi al mondo, nel 2023, come organizzatore di eventi è certamente di chi ha lavorato a Pavullo e di chi ha messo in condizione Pavullo di lavorare". Gianaroli sottolinea che si tratta di un premio collettivo del territorio, anche di tutti gli albergatori, i ristoratori, i baristi, i commercianti che hanno accolto gli atleti e i visitatori. Hanno votato tutti gli atleti – ha precisato Gianaroli - che erano a Pavullo e l’accoglienza affidata a Modena Tour è stata uno dei punti vincenti. Questa è una vittoria non solo del territorio, ma dell’Italia. L’Italia non aveva mai vinto un premio come miglior organizzatore dell’evento della Federazione Aeronautica Internazionale". Oltre al campionato europeo di acrobazia aerea, dal 22 agosto al 2 settembre scorsi a Pavullo si è svolto l’11° Campionato Mondiale di Volo a Vela FAI – Final Grand Prix, altro appuntamento sportivo tra i più importanti a livello internazionale. Dal 22 agosto al 17 settembre, l’aeroporto Paolucci è stato al centro della scena internazionale, una vetrina importante anche per il turismo.

I numeri diffusi dalle associazioni di categoria, parlano di oltre il 35 per cento di presenze nei ristoranti, di più 18 per cento per i bar, e di più 10 sul commercio generico, rispetto al 2022. I partner principali e organizzatori delle due manifestazioni sportive sono stati Aero Club Italia, Aereo Club Pavullo, Fai, Enac, Coni Emilia-Romagna. Per gli eventi collaterali: Regione Emilia-Romagna, Sport Valley, Provincia di Modena, Comune di Pavullo, Comune di Modena, Unione dei Comuni del Frignano, Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, Confindustria Emilia, Confcommercio, Confesercenti, Lapam, Cna, Azienda USL di Modena, Associazione sportiva dilettantistica ‘Aeroporto Verde’, Croce Verde Pavullo, Rotary Club del Frignano e tutti gli imprenditori locali. Walter Bellisi