Pedemontana, tratto chiuso la notte

Chiude da domani, ma solo dalle 20 alle 7, il tratto sassolese della Pedemontana a ridosso del quale sono in corso i lavori per la realizzazione del sovrappasso ferroviario voluto da FER e Regione, che sull’infrastruttura hanno investito una quindicina di milioni. La zona è quella della rotonda del ‘Panorama’: la segnaletica è apparsa ieri sugli incroci che condurranno chi transita lungo la viabilità alternativa (via Verrazzano, per quanto riguarda Sassuolo) e resterà lì, si apprende, per qualche giorno, ma non oltre la fine della settimana. Giorni necessari a consentire al cantiere di dar corso in sicurezza allo ‘scavalco’ della Pedemontana: i tecnici dovranno ‘varare’ le travi che sosterranno il sovrappasso ferroviario. Disagi contenuti, insomma, sul traffico che da domani dovrebbe tornare al flusso normale dopo la pausa estiva.

La decisione di procedere in orario serale e notturno ridurrà comunque l’impatto sulla viabilità di un tratto stradale strategico. I lavori sono necessari per eliminare il passaggio a livello che per decenni ha rallentato le auto tra la sponda modenese e reggiana del distretto ceramico.