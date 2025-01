"Pediatria, grande professionalità di tutti". Il video degli influencer promuove il reparto

"Volevamo ringraziare tutti, nessuno escluso, tutte le persone che lavorano nell’ospedale di Carpi, che ci hanno assistito con affetto, immensa professionalità e con quel pizzico di simpatia e di ironia che li contraddistingue". Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, storica coppia formatasi all’interno del Grande Fratello 2003, hanno scelto di ringraziare pubblicamente il personale del Ramazzini, e nello specifico il reparto di Pediatria, diretto dal dottor Torcetta mediante un video su Instagram, per le cure e le premure rivolte al loro secondo figlio Tancredi. Un messaggio video degli influencer che è diventato ben presto virale. La coppia di ex gieffini si trovava di passaggio vicino a Carpi quanto il figlio non si è sentito bene ed ha avuto bisogno di un ricovero ospedaliero. "Il reparto pediatrico che ha seguito il nostro piccolo in questi tre giorni a Carpi è stato fantastico – proseguono Katia e Ascanio –. Ci hanno consentito di superare questi momenti difficili, soprattutto per la loro capacità di tranquillizzarci. Tank ora sta meglio ma siamo tornati a Roma e andremo al Bambin Gesù per cercare di capire cosa sia successo e trovare un percorso (la mamma aveva pubblicato una foto con la frase ‘il mio leone’, ndr). Volevamo ringraziarvi, siete stati tutti fondamentali. È stato importante avere persone così in gamba e competenti, ma nello stesso momento affettuose e in grado di tranquillizzare noi e il nostro Tank. Non dimenticheremo mai nessuna parola e abbraccio ricevuti in questi giorni". "Ringrazio di cuore Katia e Ascanio, a nome di tutta l’équipe – dice il dottor Francesco Torcetta, direttore della Struttura complessa di Pediatria e Neonatologia dell’Area Nord –, per la loro testimonianza di apprezzamento apparsa sui social, che ci riempie di orgoglio e rende merito al lavoro dei professionisti sanitari che ogni giorno con dedizione e competenza si prendono cura dei problemi di salute dei bambini che accedono al reparto. Colgo l’occasione per augurare al bambino una pronta e completa guarigione: se vorranno tornare a trovarci saremo molto felici di accoglierli". Maria Silvia Cabri