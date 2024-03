Pedone nel buio travolto da un Suv: morto

Modena, 16 marzo 2024 – Investito nel buio mentre camminava e morto sul colpo. Dopo la tragedia avvenuta nel primo pomeriggio a Serramazzoni, un altro tragico incidente si è verificato in serata sulle strade della provincia di Modena.

Intorno alle 19.30 un suv Volvo guidato da un uomo di 75 anni ha travolto Lorenzo Ruffato, 73 anni, che camminava lungo via Radici, a Corlo di Formigine.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’uscita della tangenziale Modena-Sassuolo, un tratto di strada solitamente molto trafficato, soprattutto nelle ore di punta, e poco frequentato dai pedoni vista la pericolosità della zona.

Subito dopo il violentissimo impatto sono stati immediatamente avvertiti i soccorsi, ma purtroppo per il pedone non c’è stato nulla da fare. Probabilmente è morto sul colpo ricadendo sull’asfalto.

I sanitari del 118, avvertiti dagli altri automobilisti e accorsi con due ambulanze, dopo aver provato a rianimare l’uomo, non hanno potuto che constatarne il decesso: secondo alcune testimonianze il 73enne appariva disorientato.

Illeso invece l’automobilista, 75 anni, ancora sotto choc per l’accaduto e che alle forze dell’ordine ha spiegato di non aver visto per nulla l’uomo.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia locale, incaricata dei rilievi e giunta sul posto pochi minuti dopo l’investimento.

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da accertare, la collisione fatale sarebbe avvenuta con il lato anteriore destro dell’automobile. Il veicolo viaggiava dunque sul rettilineo e il conducente non avrebbe visto l’uomo che camminava sul lato strada.

Subito dopo l’impatto, l’automobilista ha arrestato la sua corsa pochi metri più avanti dopo che evidentemente si è reso conto di aver colpito ’qualcosa’.

La visibilità sulla via è buona (nel senso che si tratta di un rettilineo), ma di sicuro nella dinamica ha inciso il buio che non ha permesso all’automobilista di avvertire la presenza di qualcuno sul ciglio della via.

Sul posto dove è avvenuto lo schianto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno interrotto il tratto di strada compreso tra l’uscita della tangenziale e la Cantina Sociale Pedemontana, deviando il traffico moto sostenuto a quell’ora verso il centro città.