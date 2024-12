"Per battere Perugia serve una gara perfetta"

Mentre il mondo del volley piange Daniele Bagnoli e un minuto di silenzio sarà osservato sui campi della Coppa Italia tra oggi e domani, a presentare il match da dentro o fuori più importante della stagione, forse l’unico che la Valsa Group giocherà quest’anno, è Paul Buchegger, che dopo l’inciampo di Grottazzolina ha giocato al PalaBarton un match strepitoso (74% in attacco) e prova a rilanciare una sfida impossibile. "Con una gara perfetta forse possiamo farcela" racconta l’opposto austriaco tra il serio e il faceto parlando di un confronto che, numeri alla mano, sembra impari. Mai dire mai, però, quando la contesa è in gara unica, anche se il pronostico penderà tutto dalla parte dei padroni di casa.

Buchegger, ripartiamo da Santo Stefano: nonostante la sconfitta, vi siete rialzati rispetto a Grottazzolina?

"Sì, direi che contro Perugia abbiamo dato un’ottima risposta rispetto al match di Grottazzolina, anche sapendo che l’incontro sarebbe stato molto difficile, la Sir non ha mai perso una partita quest’anno. Poi ci vorrà di più".

Ovvero?

"Una gara perfetta, soprattutto se Giannelli e compagni giocheranno come hanno fatto il 26 dicembre, senza sbagliare quasi nulla. Ci tocca di giocare in maniera eccezionale il 30, per la Coppa Italia: lavoreremo su un paio di dettagli alla fine dei set, andando con quella grinta e quell’atteggiamento che abbiamo mostrato per cercare la vittoria".

Sembra che manchino ancora vari mattoni alla costruzione della squadra

"Da dentro sappiamo che viviamo alti e bassi. Difficile dire cosa manca: ognuno deve mettersi nella testa di prendersi le sue responsabilità, cercando di dare più continuità al gioco e più stabilità. È questa stabilità che dobbiamo ancora trovare, con la continuità si diventa forti, altrimenti accadono episodi come quello contro Grotta".

Avete il pensiero che sia tardi?

"Forse è tardi, ma continueremo a lavorare".

Parliamo di lei: come valuta la sua stagione sin qui?

"Credo di aver dato molta continuità alle mie prestazioni sinora, poi una giornata come quella contro Grottazzolina può succedere, anche se sarebbe meglio di no. Ho cercato di reagire contro Perugia, mi sembra di averlo fatto bene".

Come può aiutare di più la squadra?

"Provando a prendermi più pressione sulle spalle".

Si parla già di prossima stagione, lei cosa si aspetta?

"Adesso è molto presto, non mi piace parlare già ora di mercato. Ho parlato con Modena e mi farebbe piacere rimanere qua, ma non è questo il momento di pensare all’anno prossimo. Oggi ci sono soltanto le partite che ci aspettano".

Alessandro Trebbi