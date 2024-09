Per Gottardi e Cottafava un quarto posto ad Amburgo

Due quarti posti che lasciano l’amaro in bocca alle due coppie per metà modenesi del Beach Pro Tour. Samuele Cottafava e Valentina Gottardi si sono fermati entrambi a un passo dal podio nella tappa combined di Amburgo, incamerando però punti importanti per le Finals che si disputeranno a Doha a inizio dicembre e per le quali sta proseguendo la rincorsa alle qualificazioni. Una beffa per Menegatti e Gottardi per quel che riguarda il torneo femminile. In semifinale infatti le due portacolori azzurre hanno ceduto 2-1 alla coppia svizzera Huberli-Brunner, vanificando anche un match point nel tiratissimo terzo set vinto poi dalle elvetiche 21-19. Con lo stesso punteggio in due set le ragazze hanno perso il bronzo in favore delle brasiliane Thamela-Victoria. Anche per gli uomini, Cottafava e Nicolai, grande battaglia in semifinale contro i numero uno del seeding, i norvegesi Mol e Sorum, ai quali i portabandiera olimpici del beach hanno ceduto soltanto nel terzo set, dopo aver dominato il primo 21-14 e aver perso il secondo al fotofinish (19-21) prima di cedere 15-11 al tie-break. Niente da fare nemmeno per il bronzo dove gli olandesi Boerman e De Groot hanno prevalso con un 2-0 nettissimo e senza alcuna possibilità di appello.

La comitiva del Beach Pro Tour si sposterà in ottobre e in novembre in Brasile, tra Joao Pessoa e Rio de Janeiro per i due titoli Elite 16, mentre le finali sono appunto previste a Doha, in Qatar, tra 4 e 7 dicembre. In mezzo tanti Futures nei quali le coppie internazionali azzurre che parlano anche modenese grazie a Mutina Beach potranno farsi valere per scalare posizioni nel ranking mondiale. Dopo le finali si decideranno anche i destini delle due coppie ‘modenesi’, sorti che però non dipendono dai modenesi direttamente: Marta Menegatti, compagna di Valentina Gottardi, lascerà per dedicarsi alla sua famiglia? Paolo Nicolai, invece, deciderà di proseguire accanto a Cottafava per il prossimo quadriennio olimpico, o lascerà il passo a un nuovo compagno?

Alessandro Trebbi