Per il Terre un tris convincente

TERRE DI CASTELLI

3

FABBRICO

0

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gargano, Hajbi, Arati (66’ Pigozzi), Gigli, Massari, Barbolini, Nait, Iori (69’ Malo), Giordano, Esposito (71’ De Lucca, 86’ Ben Driss). A disp. Venturelli, Azzi, Bationo, Deliu, Guidotti. All. Domizzi.

FABBRICO: Mora, Sabattini (69’ Minelli), Galeotti, Faye (67’ Koni), Aldrovandi, Guerri, Lari (60’ Calabretti), Tamagnini, Zampino, Scappi, Conte (69’ D’Ambrosio). A disp. De Frisco, Carnevali, Andolina, Barbieri, Ferrari. All. Siligardi.

Arbitro: Ghirardi di Ravenna

Reti: 41’ Barbolini, 50’ e 73’ Iori Note: ammoniti Arati, Tamagnini, Massari, Conte, Barbolini, Scappi

Con uno squillante 3-0 sul Fabbrico il Terre di Castelli torna a vincere dopo 3 gare (2 punti) e accorcia a -7 dalla vetta in una domenica funestata però dal grave infortunio per il difensore De Lucca avvenuto all’86’, con sospetta rottura del crociato del ginocchio sinistro. Senza Scarlata e Bruno il Terre fatica a trovare spazi e cerca più la manovra per arrivare al tiro. Al 11’ ci prova Arati per il Terre con un tiro da fuori area che impegna Mora. Al 20’ Esposito si incunea in area ospite pressato da un difensore e spara alto. Ancora il numero undici oronero al 34’ si libera al tiro ma mette a lato di poco. Al 41’ si sblocca la partita: buona giocata di Arati e Nait che mettono Barbolini in condizione di segnare con un diagonale alla sinistra del portiere ospite. Primo tempo che termina con due punizioni dal limite senza esiti di Zampino per il Fabbrico. Nella prima Scappi calcia a giro per la facile parata di Gibertini, sulla seconda (proprio allo scadere) una deviazione causa l’ipotetico pareggio. Il guardalinee infatti segnalando un fuorigioco ospite fa annullare la rete. Questa rimarrà di fatto l’unica vera occasione per il Fabbrico. Nella ripresa il Terre controlla e riparte bene e arrotonda il bottino con due ottime giocate finalizzate entrambe da Iori (nella foto) che si gode una meritata doppietta.