Per la piscina di Spezzano un restyling da 150mila euro

Centocinquantamila euro per il restyling della piscina comunale di Fiorano Modenese, collocata a Spezzano, in via Ghiarella. La Giunta ha infatti approvato il progetto di riqualificazione dell’impianto, prevedendone la sistemazione in vista della riapertura estiva della struttura, che si compone, oltre che dei locali di servizio, di una vasca grande di 25 metri, dotata di blocchi di ultima generazione e di un sollevatore per facilitare l’accesso e l’uscita e di una vasca più piccola, di 11 metri di lunghezza, dedicata alle attività per i più piccoli.

Nel dettaglio i lavori prevedono l’integrale rifacimento della recinzione perimetrale, la sistemazione di bagni e docce, il relamping con luci a led dei locali, l’installazione dell’impianto antifurto e la sistemazione degli impianti della vasca grazie ai quali la piscina garantirà maggiore fruibilità all’utenza. L’apertura dell’impianto è già prevista per il prossimo 2 giugno.

"Si tratta di lavori di grande importanza grazie ai quali – commenta l’assessore allo Sport Luca Busani - saremo in grado di presentarci all’apertura estiva con una struttura rinnovata e sicura per i frequentatori. Una struttura vicina a casa dove potersi svagare e rilassare, in un momento nel quale molte famiglie stanno affrontando aumenti dei costi e difficoltà a sostenere le spese e il permettersi una vacanza non sempre è possibile. Auspichiamo – conclude Busani – quanto fatto possa riscontrare l’apprezzamento della cittadinanza fioranese e ringraziamo i tecnici degli uffici comunali per il prezioso lavoro fatto in tempi brevissimi". Gli ultimi lavori di riqualificazione della struttura risalivano al 2009.