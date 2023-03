Per l’ediliza Erp oltre mille domande in lista d’attesa

A Modena ci sono 2.705 alloggi Erp (Edilizia residenziale pubblica) ma oltre mille domande in lista d’attesa. Sono oltre 500 gli alloggi dati in locazione attraverso Agenzia Casa, dove l’intermediazione del Comune offre garanzie al piccolo proprietario che accetta di affittare a canoni concordati, ma restano in lista d’attesa di un alloggio 1.200 famiglie. E a fronte dei 1.500 contributi alla locazione assegnati lo scorso anno grazie alle risorse del Fondo regionale per l’affitto, le domande totali sono state addirittura 3.800.