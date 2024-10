"Per una cataratta aspetti un anno"

Come segnalano diversi cittadini, una branca dove si riscontrano tempi d’attesa molto lunghi è oculistica. "Ho appena prenotato una prestazione oculistica per mio marito – spiega Margherita Ferrari – che deve affrontare un intervento di cataratta. Siamo in attesa di una data precisa, ma ci hanno comunicato che potrebbe volerci circa un anno. Questa lunga attesa evidenzia un problema serio del sistema sanitario pubblico: la carenza di risorse e i tempi di attesa eccessivi costringono molte persone a rivolgersi al settore privato, sempre che abbiano la possibilità economica per farlo".