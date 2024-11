Percorso pedonale, via Colombo più sicura

Importanti lavori alla viabilità a Sozzigalli di Soliera con l’obiettivo di rendere un tratto di strada più sicuro, in particolare per i pedoni.

A partire da domani prendono avvio nella frazione i lavori per la realizzazione di un nuovo percorso pedonale privo di barriere architettoniche lungo via Colombo.

L’obiettivo è migliorare in modo sostanziale sia l’accessibilità che la transitabilità della strada, con una particolare attenzione alle persone affette da ridotte capacità motorie.

Via Colombo è una strada di quartiere a doppio senso di marcia; allo stato attuale, presenta infatti aiuole verdi intervallate da aree di parcheggio e non ha un collegamento pedonale con il parco presente sul lato nord della via.

Per questo – fa sapere l’amministrazione comunale – l’intervento si svilupperà sul lato a nord di via Colombo, per dar vita a un percorso diretto e collegato al centro della frazione e al Parco Verde.

"Operando sul lato nord – prosegue il Comune – verranno così garantiti i parcheggi sul lato opposto, molto utilizzati dai cittadini".

L’intervento prevede pertanto la realizzazione di un marciapiede largo 1 metro e 50 centimetri privo di barriere architettoniche.

Si procederà inoltre alla realizzazione dell’innalzamento dell’incrocio al centro della via, per ridurre la velocità degli autoveicoli, mentre in corrispondenza degli attraversamenti pedonali saranno posti in essere percorsi tattili volti a segnalare il punto di potenziale pericolo.

L’intervento ha un costo complessivo di circa 110.000 euro, coperti da finanziamenti pubblici.

Per quanto riguarda i tempi di attuazione dell’intervento, sono stimati – meteo permettendo – in 120 giorni.