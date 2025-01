"Piane di Mocogno, abbiamo fatto il pieno di turisti"

Un Natale con la neve come non si vedeva dal 2021 e tante belle giornate di sole: la ricetta perfetta perché, anche nel comprensorio sciistico delle Piane di Mocogno, tornasse, in questi giorni di festa, il sorriso a operatori ed esercenti.

"In generale sono state giornate pazzesche", ci racconta Ivan Boilini, il decano dei maestri di sci e deus ex machina di tante iniziative ed eventi della stazione appenninica. "Abbiamo fatto il pieno di turisti e ci auguriamo di proseguire con questa tendenza fino alla fine della stagione invernale. L’innevamento naturale unito a quelle artificiale ci consente di tenere tutte le piste aperte e di offrire condizioni di sciabilità ottimali".

Come da prassi per le Piane, tutti gli impianti – sci di fondo, discesa e baby park – sono stati letteralmente presi d’assalto dalle famiglie. "Negli anni abbiamo costruito un’offerta turistica variegata, capace di incontrare i gusti e le esigenze di tante persone", sintetizza Boilini. "Ma questi risultati, di tutto rispetto, non sono il frutto dell’improvvisazione, dietro c’è una macchina articolata e complessa di professionisti che lavorano con dedizione e sacrificio per ottenere sempre il massimo. Oggi, per esempio, avremo la prima gara di sci nordico della stagione e domenica, pur non essendo alla prima edizione, siamo tutti con il fiato sospeso per il tradizionale appuntamento con la Befana sulla neve".

Soddisfazione anche per le attività trasversali del comprensorio. "Per fortuna sono sempre di più i camminatori che scelgono le Piane", conclude Boilini. "Dal parcheggio principale si snodano percorsi e sentieri per ogni gusto. Nelle giornate di sole è un’esperienza davvero appagante camminare in mezzo alla neve".

Generoso Verrusio