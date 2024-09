"Pochi controlli e tanto degrado"

"La sicurezza? Un tema estremamente serio e da affrontare con tempestività – è il commento di Nicola Mattucci, residente in centro storico –. La percezione che continuo ad avere, ogni volta che mi guardo intorno, è che i controlli siano totalmente assenti.

E questa assenza si fa sentire, non soltanto per quanto riguarda gli episodi di criminalità, ma anche e soprattutto per quanto riguarda il degrado che ormai regna sovrano in alcune zone della nostra città. Soltanto pochi giorni fa ho visto un uomo urinare sulle scale del Teatro Storchi, davanti a tutti, alle sei

del pomeriggio. Sono scene inammissibili,

ma che purtroppo sono all’ordine del giorno".