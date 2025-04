Ponte sul Rio Torto. Via libera alle auto

Dopo 45 giorni, da ieri pomeriggio il viadotto sul Rio Torto lungo la Statale 12 – Nuova Estense in comune di Serramazzoni è stato riaperto al traffico. La circolazione dei veicoli è ripresa addirittura con anticipo di sei giorni sulla data anticipata il 2 aprile nell’incontro tenutosi in Prefettura, dove fu deciso il brillamento della campata centrale del ponte che aveva manifestato evidenti problemi strutturali. A dare l’annuncio è stata la stessa Anas, che ha in gestione l’importante arteria.

"Anas – ha fatto sapere ieri - ha concluso le verifiche e le prove di collaudo del ponte provvisorio. Sul tratto del ponte bailey, come condiviso con la Provincia di Modena, i Comuni interessati e la Polizia Locale e Stradale, è stato istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, tra i km 146,850 e 146+650 e con la limitazione ai mezzi pesanti con massa superiore alle 44 tonnellate, tra i km 144,580 e 148,100.

La riapertura anticipata, rispetto a quella programmata per fine aprile, è stata possibile grazie all’incessante impegno dei tecnici Anas e delle imprese impegnate e alla cooperazione istituzionale di Enti e Forze di Polizia coinvolte, con il coordinamento della Prefettura di Modena, che hanno consentito di gestire in questo periodo la circolazione lungo la viabilità alternativa".

"Ovviamente è una cosa estremamente positiva per il nostro territorio – afferma Lorenzo Checchi, sindaco di Riolunato e presidente Unione Comuni del Frignano - e cosa veramente importante è il rispetto del cronoprogramma da parte di Anas che non è così scontato per questa tipologia di interventi".

"Come Amministrazione, - fa sapere il sindaco di Pavullo, Davide Venturelli - stiamo monitorando costantemente la situazione, collaborando in modo stretto con Anas, imprese appaltatrici, forze dell’ordine e tutti gli enti coinvolti, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per le imprese locali, per le attività economiche e per il comparto turistico. La viabilità di questo tratto è strategica per il nostro territorio e lo sforzo condiviso è massimo per superare con efficacia questa fase transitoria".

I lavori comunque proseguiranno ancora anche sulla struttura esistente, con interventi di rinforzo ai piloni e ad altre porzioni significative del ponte, per garantirne la massima sicurezza. Anche i monitoraggi tecnici proseguiranno per tutto il mese di maggio e, in assenza di criticità, si conta di ripristinare il doppio senso di marcia entro fine mese. Poi, indicativamente tra fine estate e inizio autunno, sarà necessaria una nuova chiusura totale di almeno 40 giorni per permettere, nella terza fase prevista da Anas, lo smontaggio del ponte provvisorio e il montaggio della nuova campata centrale definitiva.

Alberto Greco