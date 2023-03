Modena, Poste sceglie i delegati sindacali. La Cgil: “Gravissima aggressione a una nostra funzionaria”

Modena, 29 marzo 2023 – Fortissime tensioni, ieri e oggi, per le elezioni delle Rsu di Poste italiane in provincia di Modena: 964 addetti di 190 sedi sono chiamati a scegliere 14 delegati. La Slc Cgil denuncia pesanti irregolarità che si sarebbero verificate ieri nel centro di recapito di via delle Nazioni in città da parte della Slp Cisl e di un candidato di quella sigla che avrebbe aggredito e minacciato una Rsu della Cgil. "Fin dalla primissima mattinata sono arrivate diverse segnalazioni di atteggiamenti poco corretti sul seggio da parte della Slp Cisl, richiamata più volte alla correttezza dalla commissione elettorale", spiega la categoria dei postali della Camera del lavoro. In particolare, "il segretario della Slp Cisl ha accompagnato ininterrottamente decine di persone al seggio attendendole a pochi centimetri dall'urna, dando indicazioni di voto e perciò condizionando la possibilità dei lavoratori di poter esprimere la loro preferenza in libertà".

Dopo la quarta segnalazione arrivata da diversi dipendenti e dai componenti del seggio, "Domenica Marotta, rsu Slc Cgil, si è recata al centro postale per chiarire il rispetto della distanza dal seggio per chi non doveva esprimere il voto". Ma qui il candidato della Cisl "ha abbandonato la sua postazione lavorativa per uscire nel piazzale gridando diverse pesanti offese, anche a sfondo sessista.

La Slc Cgil considera i fatti "di una gravità inaudita" e ritiene "che il comportamento del candidato Slp Cisl abbia violato qualsiasi principio di urbanità e correttezza scadendo in una bieca e violenta intimidazione degna del peggiore degli sgherri e non degna di un candidato che vorrebbe rappresentare i propri colleghi".

La categoria valuterà pertanto "tutte le azioni necessarie a tutelare la sicurezza e la dignità della giovane delegata aggredita". Del resto, osserva ancora la Slc Cgil, "in Poste Italiane da tempo c'è un clima difficile, opaco, con condizioni e carichi di lavoro stressanti per i dipendenti, mentre si assiste d'altra parte a percorsi di carriera poco limpidi dove non emergono criteri chiari per gli avanzamenti di carriera". Inoltre "sono venuti meno i principi che regolano le corrette relazioni sindacali e operare nel rispetto di tutti è evidentemente una modalità fortemente voluta dalla sola Slc Cgil". Da qui l'auspicio che il rinnovo delle Rsu sia "un appuntamento da affrontare con serietà, correttezza e responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti e in particolar modo da parte dei promotori di queste elezioni per far sì che sia davvero espressione di libertà e partecipazione".

“Nessuna aggressione, sono volate parole grosse da entrambe le parti e ci scusiamo per aver ecceduto nei toni”. Questa la replica della Slp Cisl Emilia Centrale. “I fatti sono accaduti all’esterno del seggio, dove mi ero recato per votare – racconta il segretario generale Slp Cisl Emilia Centrale Francesco Balzano – Come spesso accade quando svolgo la mia quotidiana attività di sindacalista, diversi lavoratori mi hanno fermato per chiedere informazioni. Da lontano una signora del seggio mi ha detto che non potevo stare in quel luogo. Le ho replicato che stavo semplicemente svolgendo la mia attività e, tra l’altro, in quel momento non c’era nessuno a votare. Ho aggiunto che se ciò avesse creato di turbo a qualcuno, mi scusavo e tutto è finito lì. Ribadisco – precisa Balzano - che non ho mai accompagnato nessuno al seggio né fatto pressioni sui votanti. Più tardi Domenica Marotta (rsu Cgil) si è recata al centro postale e ha iniziato a inveire contro di me a voce alta, accusandomi di compiere atti illegali. Le ho risposto a voce alta e un nostro candidato, udendo la discussione dall’interno, è uscito per prendere le mie difese. Purtroppo ha usato parole inappropriate, anche se diverse da quelle riportate nel comunicato Cgil, delle quali si scusa con la diretta interessata, i lavoratori di Poste Italiane e la Slc Cgil”, conclude il segretario generale della Slp Cisl Emilia Centrale Francesco Balzano.