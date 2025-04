"Poste di San Damaso, riapertura positiva"

Il vicecapogruppo e il consigliere del Partito Democratico hanno commentato positivamente la riapertura dell’Ufficio Postale di San Damaso prevista per il mese di giugno ed il mantenimento degli orari di apertura presso gli uffici di Albareto e Marzaglia annunciati dall’amministrazione in risposta ad un’interrogazione presentata ieri in consiglio comunale.

"Esprimiamo soddisfazione per le tempistiche di riapertura dell’ufficio postale di San Damaso, prevista per il mese di giugno - hanno commentato il vicecapogruppo in consiglio comunale Stefano Manicardi ed il consigliere Fabio Poggi - che consentirà così ai cittadini della frazione di tornare a fruire di questo servizio nel più breve tempo possibile. Nel continuare a tenere monitorato l’effettivo rispetto dei tempi indicati per la riapertura dell’ufficio di San Damaso, valutiamo positivamente anche la scelta di mantenere invariati gli orari di apertura degli uffici postali di Albareto e Marzaglia - proseguono Manicardi e Poggi - la quale segna un’importante volontà politica da parte dell’amministrazione di andare nella direzione di non ridurre i servizi a disposizione dei cittadini che vivono al di fuori del centro. Riteniamo inoltre utile proseguire il confronto in consiglio comunale e con l’amministrazione in merito all’ulteriore implementazione dei progetti di decentramento e potenziamento dei servizi nei quartieri e nelle frazioni di Modena - concludono Manicardi e Poggi - attraverso l’individuazione di spazi idonei".