Pranzo del patrono. Si fa festa al circolo Guerzoni

Oggi alle 12.30, al Circolo Guerzoni (via Genova 1) di Carpi, ci sarà il tradizionale ‘Pranzo del Patrono’, organizzato in collaborazione con il progetto Tavola Amica (Ho avuto Sete e la Cooperativa sociale Il Mantello). Quest’anno, però, il valore della festa sarà duplice: l’Azione cattolica di Carpi si unisce, infatti, al ‘Pranzo del Patrono’ per festeggiare il 50° anniversario di sacerdozio di monsignor Gildo Manicardi, vicario generale della Diocesi: il giorno della sua prima messa è stato proprio il 18 maggio. "Vogliamo festeggiarlo insieme nel ‘Pranzo del Patrono’ perché- dicono gli organizzatori- sappiamo quanto don Gildo Manicardi abbia nel cuore e abbia stimolato la festa del Patrono".