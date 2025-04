Premio ’Ciliegia d’oro’ a Coppelli del Tortellante

Sarà inaugurata oggi alle 10, di fronte all’ex mercato ortofrutticolo, la 54° edizione della Festa dei Ciliegi in fiore, organizzata dall’associazione Centro Studi Vignola in collaborazione con l’amministrazione comunale. Tantissime le iniziative in programma, dalla mostra mercato all’ex mercato a tutti i laboratori e le mostre che in questo e nel prossimo fine settimana animeranno il centro cittadino. Attesissimo, come sempre, l’appuntamento con la sfilata dei carri in fiore, in programma domani alle 16, poi sabato prossimo alle 20 e domenica 13 aprile alle 16. Da segnalare anche la Caccia al tesoro pasquale di domani dalle 10 alle 13, organizzata nel parco della biblioteca dai gruppi di controllo di vicinato "Centro storico" e biblioteca". Intanto, ieri la stessa associazione Centro Studi Vignola ha ufficializzato il nome a cui sarà consegnato il prestigioso premio Ciliegia d’Oro. Si tratta di Erika Coppelli, presidente dell’associazione Tortellante. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 17 maggio alle 18 nella sala dei Contrari del castello di Vignola. "La Giuria ha assegnato il Premio Ciliegia d’Oro 2024 a Erika Coppelli – si legge tra l’altro nelle motivazioni - per il costante e straordinario impegno nel ruolo di Presidente dell’Associazione Tortellante, che rappresenta un’eccellenza nel campo del sociale, dedicata alla promozione dell’inclusione delle persone autistiche. Attraverso percorsi esperienziali innovativi, finalizzati a favorire l’autonomia e il potenziamento delle loro capacità, Erika Coppelli ha saputo creare un modello che va oltre l’assistenza".

m.ped.