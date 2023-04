Premio in memoria di Cirillo Mussini, assegnate le borse di studio a tre laureandi

Si è tenuta ieri, presso la sala meeting della sede sassolese di Ceramiche Marca Corona la quindicesima edizione del ‘Premio Prof. Cirillo Mussini’, che il Gruppo Concorde S.p.A. dedica, annualmente, al compianto Presidente scomparso nel 2007 assegnando borse di studio a brillanti laureandi. Il Premio è testimonianza della fiducia nei giovani e della loro valorizzazione che tanto il Gruppo Concorde quanto il Prof. Cirillo Mussini hanno sempre dimostrato. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il Presidente del Gruppo Concorde S.p.A. Luca Mussini e Federico Curioni, Consigliere Gruppo Concorde S.p.A., che hanno premiato Riccardo Mineo, laureando magistrale in Ingegneria Gestionale, Vittorio Gozzoli, laureando magistrale in Geoscienze, Georischi e Georisorse, Andrea Beccaria, laureando magistrale in Ingegneria dei Materiali.

Nella foto da sinistra: i premiati Riccardo Mineo, Andrea Beccaria e Vittorio Gozzoli