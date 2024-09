Premio Reiter . È Arianna Pozzoli la nuova regina

Arianna Pozzoli è la vincitrice della 19ª edizione del premio Virginia Reiter, dedicato alle attrici ‘Under 35’: la giuria presieduta da Ennio Chiodi l’ha scelta "per la maturità espressiva e la concentrazione con la quale si presenta a ogni appuntamento, sia teatrale che cinematografico". Nelle motivazioni del premio viene sottolineato che Arianna, "nonostante la sua giovane età, si è distinta nel panorama della scena teatrale italiana per l’indubbia capacità di restare fedele a se stessa, senza cedere a facili mimetismi". Diplomata all’Accademia internazionale d’arte drammatica del teatro Quirino di Roma, ha lavorato con la compagnia Muta Imago: Nanni Moretti l’ha scelta sia per il suo film ’Il sol dell’avvenire’ che per il suo spettacolo teatrale ’Diari d’amore’ che l’anno scorso ha aperto la stagione dello Storchi. "Arianna Pozzoli – aggiunge la giuria – ha creato una precisa temperatura, né fredda né calda, né distante né accorata, frutto di un’evidente intelligenza scenica, poco legata al narcisismo attoriale, piuttosto incline a un’istintiva capacità di lettura del teatro". Del suo lavoro artistico è stata rimarcata anche "la sensibilità di interprete ‘aperta’, autenticamente in dialogo con gli altri compagni di scena, esposta al rischio della caduta e quindi pronta a riconquistare, nel disequilibrio, un nuovo equilibrio".

Nella serata finale al Nuovo Teatro delle Passioni, Arianna Pozzoli e le altre due finaliste, Chiara Ferrara e Sara Mafodda, hanno interpretato brevi monologhi, dando voce e corpo al ’mestiere dell’attrice’ che è il focus del premio intitolato alla grande Virginia Reiter, indimenticabile signora del teatro del primo ‘900. Il premio Giuseppe Bertolucci è stato attribuito a Grace Seri, personalità singolare della cinematografia, della tv e del teatro francese, che – annota la giuria – "senza ancorarsi alla tirannia di un genere preciso, ha affrontato con la stessa vibrante intensità il registro paradossale di Feydeau e l’abisso criminale di Genet".

Grandi applausi poi per Laura Marinoni, una delle regine del teatro italiano, che ha ricevuto il premio speciale alla carriera, un riconoscimento al suo prezioso talento che l’ha portata più volte anche sui palcoscenici modenesi. Un premio speciale anche per la ‘Nuova Virginia’: il contest che l’associazione Virginia Reiter ha creato quest’anno per valorizzare il talento delle giovani attrici delle scuole di teatro modenesi ed emiliane è stato vinto da Mariangela Diana di Carpi.