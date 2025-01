Prende fuoco il tetto di una casa. Due residenti costretti a sfollare

Incendio del tetto di un’abitazione nella notte tra domenica e lunedi a Nirano di Fiorano. Solo il rapido intervento dei vigili del fuoco, sul posto con uomini e mezzi, ha permesso di limitare i danni dell’incendio del tetto di un’abitazione in via Cerreto. L’allarme era scattato poco prima della mezzanotte, quando i residenti si sono accorti delle fiamme che uscivano già dal tetto della loro abitazione di quattro piani. In poco tempo la squadra di Sassuolo è arrivata in soccorso, supportata a stretto giro anche dall’autoscala partita dalla Centrale e da altre due squadre sopraggiunte da Modena e Vignola. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri, visto il gran numero di mezzi impegnati dai Vigili del fuoco e vista la necessità di mettere comunque in sicurezza la zona circostante l’edificio. Grazie alle tempestive operazioni di soccorso i danni sono stati limitati a una ventina di metri quadrati di una delle falde del tetto e alla stanza sottostante: le due persone residenti hanno trovato una sistemazione temporanea presso alcuni parenti. L’intervento si è concluso intorno alle 2,30 con il rientro dell’ultima squadra impegnata.